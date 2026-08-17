Um homem de 33 anos foi agredido durante uma tentativa de assalto na Avenida JK, no Bairro Nova Era, em Juiz de Fora, na madrugada desse domingo (16). Segundo relato da vítima ao Samu, ele foi atacado durante a ação criminosa.

O atendimento ocorreu por volta das 5h25. O homem apresentava um ferimento corto-contuso na cabeça e relatava dores nos membros superiores. Após receber os primeiros cuidados, ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Texeira (HPS).

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre a ocorrência e aguarda retorno.

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