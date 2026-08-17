O Baile do Manifesto 2026 terá apresentações de Pepita e Tasha Kaiala, atrações nacionais que se apresentam nesta sexta-feira (21) e no sábado (22), respectivamente, em Juiz de Fora. O evento será realizado na Praça Prefeito Tarcísio Delgado, antiga PAC, e integra a programação da Semana LGBTQIA+ de Jotaêfe 2026.

Na sexta-feira, das 17h às 23h, o evento terá uma edição especial em celebração aos 50 anos do Miss Brasil Gay. Além da apresentação de Pepita, a programação inclui a apresentação pública das 27 candidatas ao Miss Brasil Gay 2026, DJs, performances, Ballroom e outras atrações artísticas.

Cantora, compositora, atriz e dançarina, Pepita é um dos nomes pioneiros do funk trans no Brasil. A artista ganhou projeção nacional com trabalhos como “Uma Vez Piranha”, “Chifrudo” e “Chama a Beleza” e também acumula participações na televisão, no cinema e em projetos de comunicação.

Tasha Kaiala se apresenta no sábado

No sábado, das 14h às 22h, a programação será voltada à música, dança, cultura Ballroom, performances e manifestações da cultura periférica. Tasha Kaiala é uma das atrações nacionais da noite, ao lado de DJ Oficial Crraudio, MC Xuxu, Bekaa e Remiwl.

Artista ligada à cena Ballroom brasileira, Tasha também ganhou projeção na música com a participação na faixa “SEQUÊNCIA CUNT”, de Pedro Sampaio, ao lado de Irmãs de Pau, MC GW e Clementaum.

O sábado ainda terá o Ball do Baile do Manifesto, com nomes como Icon Ákira Avalanx, Mother Patfudyda Mamba Negra, Legendary King Luky Imperio, Mother Tasha Dengo, DJ Legendary Buth 007, Legendary Overall Queen Mother Zaila Candaces, Legendary Kill Bill 007 e Legendary Sol 007.

FOTO: Divulgação - Tasha Kaiala

Evento integra Semana LGBTQIA+

Com o tema “Revolução Brasileira”, o Baile do Manifesto reúne música, performances, dança e cultura Ballroom a partir de referências das culturas periféricas e das vivências da população LGBTQIA+ de Juiz de Fora.

A Semana LGBTQIA+ de Jotaêfe 2026 começou na segunda-feira (17) e segue até domingo (23), com atividades relacionadas à saúde, educação, cultura, empregabilidade, cidadania e participação social.

O encerramento será no domingo (23), com a 15ª Parada LGBTQIA+ de Juiz de Fora. A concentração começa às 12h, na Praça Deputado Clodesmidt Riani, antiga Praça Riachuelo, com saída prevista para 14h pela Avenida Rio Branco em direção à Catedral.

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