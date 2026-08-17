Um treinador de futebol infantil, de 26 anos, relatou à Polícia Militar ter sido ameaçado durante uma partida da Copa Prefeitura Bahamas, realizada no sábado (15), no bairro Linhares, em Juiz de Fora. O jogo entre as equipes sub-13 do CFZ e do Elite Cesp foi interrompido após a suspeita de que uma pessoa estivesse armada nas arquibancadas.

Segundo a PM, o treinador contou que, após uma discussão durante a partida, um homem teria feito ameaças contra ele. Uma terceira pessoa interveio e conteve o envolvido. O treinador foi orientado pelos policiais a comparecer à Delegacia de Polícia para apresentar eventuais registros fotográficos e indicar testemunhas.

A Prefeitura de Juiz de Fora informou que, diante da suspeita de que havia uma pessoa armada nas arquibancadas, a partida foi suspensa. As equipes e a arbitragem foram retiradas do local e acolhidas em segurança. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

A Copa Prefeitura Bahamas é promovida pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e reúne equipes em diferentes categorias.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisão ou apreensão de arma relacionada ao caso.

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