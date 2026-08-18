As obras do Loteamento Parque Belvedere, localizado no bairro Grama, na Zona Nordeste de Juiz de Fora, foram paralisadas por determinação da fiscalização municipal.

A medida ocorreu após a constatação de um escorregamento de terra na área do empreendimento, que ameaça assorear um córrego próximo e gerou lamaçal nas vias do entorno.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp), o deslizamento de sedimentos vinha acontecendo desde o último fim de semana. Os fiscais identificaram a ausência de estruturas básicas de prevenção de erosão, como canaletas de drenagem e lonas de proteção nos taludes.

O carreamento de terra também entupiu galerias de águas pluviais do bairro e cobriu ruas de lama. Classificada como infração gravíssima por degradação ambiental a recursos hídricos, a irregularidade resultou em autos de infração que podem ultrapassar R$ 44 mil por danos ambientais, além de uma multa de R$ 6.900 pela sujeira causada nas vias públicas.

O que acontece agora?

As atividades no loteamento só poderão ser retomadas após a execução de obras emergenciais para conter a terra nos terrenos e a entrega de um plano de manejo para evitar novos deslizamentos.

O responsável pelo empreendimento foi notificado, recebeu o Auto de Suspensão de Atividades e tem prazo para apresentar defesa junto à Junta de Julgamento Fiscal.

Nossa reportagem entrou em contato com o responsável pelo empreendimento e aguarda um posicionamento.

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