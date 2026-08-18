Após duas décadas, o Torneio Leiteiro de Paula Lima está de volta à Zona Norte de Juiz de Fora. A 13ª edição será realizada de quinta-feira (20) a domingo (23), na Praça Santa Rita de Cássia, com programação gratuita que reúne competição leiteira, atividades para produtores e crianças, palestras técnicas, premiação e shows musicais.
A abertura oficial acontece na quinta-feira, às 20h, seguida de apresentação do cantor Paulinho Tchê Tchê, às 22h. O evento integra o Circuito de Eventos Agropecuários de Juiz de Fora e busca resgatar uma tradição cultural da região.
Na sexta-feira (21), às 9h30, produtores poderão participar de uma roda de conversa sobre análise de solo e uso de corretivos e fertilizantes, realizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), no estande da Estação dos Produtores.
No sábado (22), das 9h às 12h, o projeto JF Lazer, da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), oferecerá atividades gratuitas para as crianças.
Ônibus extras
Para atender o público durante o evento, a linha 729 – Paula Lima terá viagens extras para o Centro durante as madrugadas.
Quinta para sexta-feira: saída de Paula Lima às 0h40;
Sexta para sábado: saída às 0h40;
Sábado para domingo: saída às 0h45.
Programação
Quinta-feira (20)
11h – Chegada dos animais
19h – Esgota dos animais (retirada do leite) e missa com o Padre Alex
20h – Abertura oficial
22h – Show com Paulinho Tchê Tchê
Sexta-feira (21)
8h – Primeira ordenha
9h30 – Roda de conversa sobre análise de solo e uso de corretivos e fertilizantes
19h – Segunda ordenha
20h – Show com André dos Teclados
22h – Show com João Lucas e Fabiano
Sábado (22)
8h – Terceira ordenha
9h – JF Lazer, com brinquedos infláveis gratuitos
19h – Quarta ordenha
22h – Show com Renan e Cristiano
0h – Show com Banda Estilo VIP
Domingo (23)
8h – Quinta e última ordenha
11h – Premiação dos produtores rurais
14h – Apresentação do Palhaço Rosquinha
16h – Show com Boa Samba
20h – Show com Roger Franco
Confira os vencedores do XIII Agrofest e 10º Torneio Leiteiro de Vila Almeida
O XIII Agrofest e 10º Torneio Leiteiro de Vila Almeida terminou no último domingo (16). Confira os três primeiros colocados em cada categoria:
Categoria Vaca
Marcos Vinicius – animal Chena
Manoel Rodrigues – animal Esmeralda
Nathalie Ferreira – animal Tuani
Categoria Novilha
Aurora Penaqui – animal Mugiana
Rogério Geraldo – animal Priscila
Matheus dos Santos – animal Beija-Flor
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