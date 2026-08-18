Após duas décadas, o Torneio Leiteiro de Paula Lima está de volta à Zona Norte de Juiz de Fora. A 13ª edição será realizada de quinta-feira (20) a domingo (23), na Praça Santa Rita de Cássia, com programação gratuita que reúne competição leiteira, atividades para produtores e crianças, palestras técnicas, premiação e shows musicais.

A abertura oficial acontece na quinta-feira, às 20h, seguida de apresentação do cantor Paulinho Tchê Tchê, às 22h. O evento integra o Circuito de Eventos Agropecuários de Juiz de Fora e busca resgatar uma tradição cultural da região.

Na sexta-feira (21), às 9h30, produtores poderão participar de uma roda de conversa sobre análise de solo e uso de corretivos e fertilizantes, realizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), no estande da Estação dos Produtores.

No sábado (22), das 9h às 12h, o projeto JF Lazer, da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), oferecerá atividades gratuitas para as crianças.

Ônibus extras

Para atender o público durante o evento, a linha 729 – Paula Lima terá viagens extras para o Centro durante as madrugadas.

Quinta para sexta-feira: saída de Paula Lima às 0h40;

Sexta para sábado: saída às 0h40;

Sábado para domingo: saída às 0h45.

Programação

Quinta-feira (20)

11h – Chegada dos animais

19h – Esgota dos animais (retirada do leite) e missa com o Padre Alex

20h – Abertura oficial

22h – Show com Paulinho Tchê Tchê

Sexta-feira (21)

8h – Primeira ordenha

9h30 – Roda de conversa sobre análise de solo e uso de corretivos e fertilizantes

19h – Segunda ordenha

20h – Show com André dos Teclados

22h – Show com João Lucas e Fabiano

Sábado (22)

8h – Terceira ordenha

9h – JF Lazer, com brinquedos infláveis gratuitos

19h – Quarta ordenha

22h – Show com Renan e Cristiano

0h – Show com Banda Estilo VIP

Domingo (23)

8h – Quinta e última ordenha

11h – Premiação dos produtores rurais

14h – Apresentação do Palhaço Rosquinha

16h – Show com Boa Samba

20h – Show com Roger Franco

Confira os vencedores do XIII Agrofest e 10º Torneio Leiteiro de Vila Almeida

O XIII Agrofest e 10º Torneio Leiteiro de Vila Almeida terminou no último domingo (16). Confira os três primeiros colocados em cada categoria:

Categoria Vaca

Marcos Vinicius – animal Chena

Manoel Rodrigues – animal Esmeralda

Nathalie Ferreira – animal Tuani

Categoria Novilha

Aurora Penaqui – animal Mugiana

Rogério Geraldo – animal Priscila

Matheus dos Santos – animal Beija-Flor

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