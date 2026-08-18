A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) assinou um contrato de R$68.243.566,80 para a prestação de serviços contínuos de engenharia e manutenção em suas instalações. O acordo tem vigência de cinco anos, de 17 de agosto de 2026 a 17 de agosto de 2031, e foi divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) no dia 14 de agosto.

O contrato prevê a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos prédios e instalações da universidade, sob responsabilidade técnica da empresa contratada. As atividades abrangem as unidades da UFJF em Juiz de Fora e uma área rural da instituição localizada em Ewbank da Câmara.

Entre os serviços previstos estão manutenção predial, sistemas de abastecimento e distribuição de energia elétrica, água e esgoto, redes de telefonia e comunicação de dados, além de equipamentos eletroeletrônicos e de refrigeração.

O contrato também inclui a manutenção de áreas verdes, parques e jardins, pequenas obras de reforma e adaptações dos espaços físicos da universidade.

A prestação dos serviços envolverá profissionais especializados e dedicação exclusiva de mão de obra, além de toda a estrutura logística, administrativa, operacional e de segurança necessária para a execução das atividades.





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