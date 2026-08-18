Começaram nessa segunda-feira (17) as obras de readequação do canteiro no trevo do Cascatinha, no encontro das avenidas Doutor Paulo Japiassú Coelho e Deusdedith Salgado, em Juiz de Fora. A intervenção prevê a implantação de uma nova faixa de pedestres, a elevação de uma travessia existente e a transferência de um ponto de ônibus.

Os trabalhos estão concentrados na área do canteiro e devem provocar apenas alterações pontuais no trânsito durante a movimentação de máquinas. A previsão é que a obra seja concluída em meados de setembro.

Uma nova faixa de pedestres será criada no espaço atualmente ocupado pelo canteiro, ligando a Avenida Doutor Paulo Japiassú Coelho, na altura do número 91, à travessia já existente no cruzamento com a Ladeira Alexandre Leonel.

A faixa localizada na Avenida Doutor Paulo Japiassú Coelho, próxima à Rua Antônio Altaf, também será elevada. A medida tem como objetivo aumentar a segurança dos pedestres e estimular a redução da velocidade dos veículos na aproximação da curva.

O ponto de ônibus do sentido Centro–Bairro, atualmente na altura da Rua Antônio Altaf, será transferido para um local antes do posto de gasolina. A mudança busca melhorar as condições de embarque e desembarque e organizar a circulação na região.

O trevo do Cascatinha é utilizado diariamente por veículos e pedestres e funciona como ligação para bairros da região Sul, como Teixeiras, Jardim Laranjeiras e Salvaterra, além de integrar um dos principais acessos a Juiz de Fora.