Um incêndio atingiu uma área de mata no Campo de Instrução do Exército Brasileiro, em Juiz de Fora, na noite dessa terça-feira (18). As chamas avançaram por cerca de 1 quilômetro em direção à Mata do Krambeck, aumentando o risco de propagação para a área protegida. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo por volta das 23h e manteve o local sob monitoramento durante a madrugada.

A área atingida está localizada na zona de amortecimento da Mata do Krambeck, unidade de conservação estadual. Diante do risco de o incêndio alcançar a mata, os bombeiros concentraram os esforços em conter o avanço das chamas e impedir que o fogo chegasse à área protegida.

Após o controle do incêndio, as equipes realizaram o rescaldo e a eliminação de possíveis focos remanescentes. O local permaneceu sendo monitorado durante a madrugada para evitar uma eventual reignição.

Por causa da baixa visibilidade durante o período noturno, não foi possível calcular com precisão a extensão da área atingida. Um levantamento deverá ser feito durante o dia para identificar o tamanho da área queimada.

Até o momento, a origem do incêndio não foi determinada.