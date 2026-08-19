Na manhã desta quarta-feira (19), a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão, em investigação que apura a aquisição e o compartilhamento de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil, em Juiz de Fora.

De acordo com as apurações da PF, o investigado armazenava, em aplicativo de imagens, centenas de fotos e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil. Ele também teria compartilhado, por meio de serviço de armazenamento e compartilhamento de arquivos em nuvem, vídeo com abuso sexual infantil.

Durante a ação, foram apreendidos dois smartphones, dois pendrives e um computador, que serão encaminhados à perícia técnica criminal para continuidade das investigações.

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