Acontece nesta quinta-feira (20), mais uma edição do Espaço Emprego JF. O mutirão de atendimento é das 9h às 13h, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), localizado no Centro de Juiz de Fora.

Nesta edição, a iniciativa ampliou o número de oportunidades oferecidas por empresas parceiras da região. No total, são 292 vagas para contratação direta, além de opções para cadastro em banco de talentos e oportunidades para estágio, Jovem Aprendiz e vagas voltadas para Pessoas com Deficiência (PCD).

O evento é aberto ao público geral, e os interessados em participar devem comparecer ao local munidos de documento oficial com foto e currículo atualizado. Confira as oportunidades oferecidas neste link.

Inclusão e Oportunidades no Mercado de Trabalho

O mutirão faz parte da programação oficial da Semana LGBTQIA+ de Juiz de Fora e conta com atendimento prioritário para esse público, em alinhamento com ações de promoção ao trabalho decente e redução das desigualdades.

A iniciativa ganha destaque diante de dados nacionais do Banco Mundial que apontam que a taxa de desemprego entre a população LGBTI+ (15,2%) é quase o dobro da média geral do país (7,7%), além de registrar maior vulnerabilidade em relação à remuneração e à permanência no mercado de trabalho.

Além do Emprego

A programação do evento não se limita ao encaminhamento profissional. O público que comparecer ao CCBM também vai ter acesso a uma série de serviços gratuitos nas áreas de cidadania, saúde e assistência social, incluindo aplicação de vacinas; inscrições e orientações para a Educação de Jovens e Adultos (EJA); atendimentos com equipes da Casa da Mulher e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

A ação é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (SEDIC), em parceria com a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH)

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