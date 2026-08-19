A Polícia Civil desmantelou a estrutura de uma das principais organizações criminosas do país na Zona da Mata . Nesta quarta-feira (19), foi deflagrada a segunda fase da Operação 'Habacuque', que mirou diretamente a cúpula do Comando Vermelho na região.

A operação mobilizou equipes policiais para o cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão nos bairros Ipiranga, Mundo Novo e Arco-Íris, em Juiz de Fora, além de alvos no município de Santos Dumont.

Três pessoas foram presas por tráfico de drogas nos bairros São Mateus e Santa Cândida. Um quarto indivíduo foi conduzido à delegacia por desacato. Durante as buscas, os agentes apreenderam porções de cocaína, maconha, crack e balanças de precisão.

De Minas ao Paraná

Um dos eixos estratégicos da operação foi neutralizar o fluxo de ordens emitidas de dentro do sistema penitenciário. Foram cumpridos mandados de busca em unidades prisionais de Juiz de Fora, Muriaé e Teófilo Otoni.



No Paraná, com apoio da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e da Polícia Penal de MG, policiais revistaram a cela de um homem de 55 anos, apontado pelas investigações como o chefe do Comando Vermelho em todo o estado de Minas Gerais.



De acordo com a Polícia Civil, as apurações começaram a partir de uma grande apreensão efetuada no ano passado. As investigações apontaram que Juiz de Fora funcionava como o centralizador de distribuição de drogas para a região.

Em Santos Dumont, por exemplo, traficantes locais abasteciam seus pontos de venda buscando drogas diretamente com a cúpula da facção estabelecida em Juiz de Fora.

O objetivo desta nova fase é desarticular o fluxo financeiro do grupo e mapear as vias de comunicação mantidas entre os líderes encarcerados e os operadores das ruas. As investigações prosseguem.



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