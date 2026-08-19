Uma colisão frontal entre dois carros deixou cinco pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (19), na Avenida Francisco Valadares, no bairro Vila Ideal, em Juiz de Fora. O acidente aconteceu por volta das 13h, nas proximidades da sede do Demlurb.

Segundo informações iniciais repassadas pela PM, a batida ocorreu quando a condutora de um Celta tentou realizar uma ultrapassagem, invadiu a pista contrária e atingiu frontalmente um Tiggo que vinha no sentido oposto.

No Celta viajavam a motorista e três crianças, uma de 5 anos e duas de 7 anos. A mulher foi socorrida com suspeita de fratura na costela e levada ao Hospital de Pronto Socorro. As crianças tiveram escoriações leves e foram encaminhadas ao Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

O motorista do Tiggo, que viajava sozinho, queixou-se de dores abdominais e foi transportado para um hospital particular.

Impacto no trânsito

Com o impacto do acidente, houve vazamento de óleo na pista, o que exigiu a atenção dos motoristas que passavam pelo local. O trânsito apresentou retenção. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

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