Dois homens, ambos de 24 anos, foram presos pela Polícia Militar nesta quarta-feira (19), durante uma operação no bairro São Benedito, em Juiz de Fora. Segundo a PM, um dos presos é apontado como alvo prioritário e possui vínculo com o Comando Vermelho (CV). No imóvel onde os suspeitos foram encontrados, os policiais apreenderam uma pistola calibre .45, sete munições, 23 porções de maconha, R$5.130 e materiais utilizados para o preparo e fracionamento de drogas.

De acordo com a corporação, os dois estavam dentro de um imóvel onde seriam preparadas substâncias entorpecentes para fracionamento e posterior distribuição em pontos de venda de drogas.

Durante as buscas, ao todo, foram apreendidos uma pistola calibre .45, da marca Smith & Wesson, com carregador, sete munições calibre .45, R$5.130, duas barras e 21 porções de substância semelhante à maconha, três celulares, uma faca, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalagem e fracionamento de drogas.

Os dois suspeitos, que já possuem passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas, foram presos e encaminhados à Delegacia de Plantão, juntamente com os materiais apreendidos.

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