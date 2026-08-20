Uma manutenção programada da Cemig pode provocar interrupções temporárias no abastecimento de água nos bairros Floresta e Florestinha, na região Sudeste de Juiz de Fora, nesta quinta-feira (20). O serviço será realizado entre 10h e 12h, na região do reservatório Floresta e da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Florestinha.

Após a conclusão da intervenção, o abastecimento será retomado e a normalização do sistema deve ocorrer de forma gradativa até a noite desta quinta-feira.

A orientação é que os moradores utilizem a água de forma consciente durante o período da manutenção.

Imóveis que possuem caixa-d'água com capacidade para atender ao consumo dos moradores por pelo menos 24 horas não devem sentir os efeitos da interrupção temporária, conforme previsto no artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 185/2022.

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