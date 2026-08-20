A Prefeitura de Juiz de Fora definiu um cronograma para regularizar pagamentos, progressões funcionais e nomeações de professores da rede municipal após a paralisação de 48 horas realizada pela categoria nesta semana. O movimento, convocado pelo Sinpro-JF, cobrava, entre outros pontos, a regularização de rescisões, adicionais, progressões e a retomada das nomeações de aprovados.

As verbas rescisórias começarão a ser pagas em setembro de 2026, divididas em quatro lotes e seguindo a ordem cronológica dos desligamentos.

Também foi estabelecido um calendário para a regularização das progressões funcionais. Na competência de agosto, serão implementadas as progressões referentes a janeiro e fevereiro. Em setembro, serão contempladas as de março e, em outubro, as de abril. A partir daí, a implementação seguirá de forma progressiva para as competências seguintes.

As nomeações para cargos efetivos estão previstas para janeiro de 2027. Conforme o cronograma definido, elas terão prioridade em relação às novas contratações para atuação na rede municipal no próximo ano.

Em relação ao adicional de 20%, as novas inclusões referentes a junho serão pagas na competência de agosto, enquanto os valores relativos a julho serão incluídos na folha de setembro.

Para profissionais que começaram a receber o adicional a partir de maio e possuem valores retroativos, 40% do montante devido serão pagos entre setembro e dezembro de 2026, em quatro parcelas mensais de 10%. Os 60% restantes serão quitados nas competências de janeiro e fevereiro de 2027.

Ainda, segundo a PJF, uma nova reunião com o Sindicato dos Professores está prevista para o dia 19 de outubro

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