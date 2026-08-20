Juiz de Fora realiza neste sábado (22) o Dia D de Multivacinação, com atendimento das 8h às 12h em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no Centro de Vigilância em Saúde e no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA). A mobilização busca ampliar a cobertura vacinal e identificar doses que estejam em atraso.

Para crianças e adolescentes de até 19 anos, estarão disponíveis as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, de acordo com a idade e o histórico de cada pessoa. Já para adultos de 20 a 59 anos, o foco será a atualização da vacinação contra o sarampo, com a aplicação da vacina tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola.

Onde se vacinar

Além das UBSs do município, a vacinação será realizada nos seguintes locais:

Centro de Vigilância em Saúde – Avenida dos Andradas, 523, Morro da Glória;

DSMGCA – Rua São Sebastião, 772/776, Centro.

Durante o atendimento, os profissionais vão avaliar a caderneta de vacinação e verificar quais doses são necessárias para cada pessoa.

Documentos necessários

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacinação. Quem não possui a caderneta deve procurar a UBS mais próxima para receber orientações sobre a regularização do registro vacinal.

Os registros também podem ser consultados pelo aplicativo Meu SUS Digital, disponível gratuitamente para Android e iOS. A plataforma permite verificar o histórico de vacinação e emitir o comprovante digital de imunização.

Vacinas disponíveis para crianças e adolescentes

O público de zero a 19 anos, 11 meses e 29 dias poderá ter a situação vacinal avaliada e receber as doses indicadas conforme idade e histórico. Entre os imunizantes previstos estão:

Hepatite B;

Pentavalente;

Poliomielite (VIP);

Rotavírus;

Pneumocócica 20-valente e 10-valente;

Meningocócica C;

Influenza;

Covid-19;

Febre amarela;

Meningocócica ACWY;

Tríplice viral;

Hepatite A;

DTP;

Varicela;

dT;

HPV;

Dengue.

A aplicação e a quantidade de doses variam conforme a idade, o histórico vacinal e as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Entre os públicos contemplados estão crianças de diferentes faixas etárias, adolescentes de 10 a 14 anos para a vacina contra a dengue e jovens de 9 a 14 anos para HPV. Adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que não tenham recebido a vacina contra o HPV também podem ser contemplados pela estratégia de resgate vigente em 2026.

Vacinação contra o sarampo para adultos

Para pessoas de 20 a 59 anos, a mobilização terá como foco a atualização da vacina tríplice viral.

20 a 29 anos: duas doses, conforme o histórico vacinal;

30 a 59 anos: uma dose, conforme o histórico vacinal.

Vacinação continua após o Dia D

A mobilização deste sábado não encerra a vacinação. As doses continuarão disponíveis nas salas de vacinação do município. Em Juiz de Fora, as UBSs funcionam de segunda a sábado, ampliando as oportunidades para que a população mantenha a situação vacinal atualizada.

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