Juiz de Fora realiza neste sábado (22) o Dia D de Multivacinação, com atendimento das 8h às 12h em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no Centro de Vigilância em Saúde e no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA). A mobilização busca ampliar a cobertura vacinal e identificar doses que estejam em atraso.
Para crianças e adolescentes de até 19 anos, estarão disponíveis as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, de acordo com a idade e o histórico de cada pessoa. Já para adultos de 20 a 59 anos, o foco será a atualização da vacinação contra o sarampo, com a aplicação da vacina tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola.
Onde se vacinar
Além das UBSs do município, a vacinação será realizada nos seguintes locais:
Centro de Vigilância em Saúde – Avenida dos Andradas, 523, Morro da Glória;
DSMGCA – Rua São Sebastião, 772/776, Centro.
Durante o atendimento, os profissionais vão avaliar a caderneta de vacinação e verificar quais doses são necessárias para cada pessoa.
Documentos necessários
Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacinação. Quem não possui a caderneta deve procurar a UBS mais próxima para receber orientações sobre a regularização do registro vacinal.
Os registros também podem ser consultados pelo aplicativo Meu SUS Digital, disponível gratuitamente para Android e iOS. A plataforma permite verificar o histórico de vacinação e emitir o comprovante digital de imunização.
Vacinas disponíveis para crianças e adolescentes
O público de zero a 19 anos, 11 meses e 29 dias poderá ter a situação vacinal avaliada e receber as doses indicadas conforme idade e histórico. Entre os imunizantes previstos estão:
Hepatite B;
Pentavalente;
Poliomielite (VIP);
Rotavírus;
Pneumocócica 20-valente e 10-valente;
Meningocócica C;
Influenza;
Covid-19;
Febre amarela;
Meningocócica ACWY;
Tríplice viral;
Hepatite A;
DTP;
Varicela;
dT;
HPV;
Dengue.
A aplicação e a quantidade de doses variam conforme a idade, o histórico vacinal e as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI).
Entre os públicos contemplados estão crianças de diferentes faixas etárias, adolescentes de 10 a 14 anos para a vacina contra a dengue e jovens de 9 a 14 anos para HPV. Adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que não tenham recebido a vacina contra o HPV também podem ser contemplados pela estratégia de resgate vigente em 2026.
Vacinação contra o sarampo para adultos
Para pessoas de 20 a 59 anos, a mobilização terá como foco a atualização da vacina tríplice viral.
20 a 29 anos: duas doses, conforme o histórico vacinal;
30 a 59 anos: uma dose, conforme o histórico vacinal.
Vacinação continua após o Dia D
A mobilização deste sábado não encerra a vacinação. As doses continuarão disponíveis nas salas de vacinação do município. Em Juiz de Fora, as UBSs funcionam de segunda a sábado, ampliando as oportunidades para que a população mantenha a situação vacinal atualizada.
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