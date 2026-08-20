Um homem de 45 anos foi agredido com pelo menos quatro golpes de martelo na cabeça na manhã desta quinta-feira (20), na Rua José do Patrocínio, no bairro Mundo Novo, em Juiz de Fora. O Samu foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, a vítima foi abordada por ocupantes de um veículo branco. Após uma discussão, um dos indivíduos teria utilizado um martelo para atingir o homem na região da cabeça. Os suspeitos fugiram do local depois da agressão.

Antes da chegada da equipe do Samu, a vítima relatou ter sofrido uma síncope (desmaio). Quando a ambulância chegou, ele havia despertado e estava lúcido e orientado. O homem apresentava lesões na região da face e foi encaminhado ao HPS para atendimento médico.

No momento inicial do atendimento, a vítima não conseguiu fornecer detalhes sobre a agressão.

A Polícia Militar identificou câmeras de vigilância particulares nas proximidades, que poderão auxiliar na identificação dos envolvidos. O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.

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