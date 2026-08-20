Como parte da programação do Agosto Lilás, a Secretaria Especial das Mulheres da Prefeitura de Juiz de Fora realiza o 2º Mutirão de Regulamentação de Pensão Alimentícia e Guarda de Filhos.

A iniciativa vai prestar assistência jurídica gratuita e garantir o acesso aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, facilitando a formalização dos acordos de guarda e do pagamento de pensão de forma rápida e acessível.

A ação ocorre entre os dias 24 e 26 de agosto na sede da Casa da Mulher, localizada na Avenida Garibaldi Campinhos, número 169, no bairro Vitorino Braga.

As vagas são limitadas com distribuição de senhas entre 8h e 9h para atendimento no mesmo dia até as 12h. O evento será realizado em parceria com a Defensoria Pública de Minas Gerais, com o apoio dos Núcleos de Práticas Jurídicas das faculdades UniAcademia e Universo.

Documentos necessários

Para receber o atendimento presencial, as mães e responsáveis interessadas devem comparecer ao local munidas de documentos pessoais de identificação, como RG e CPF, além da certidão de nascimento dos filhos e comprovante de residência atualizado, garantindo assim o suporte necessário para a regularização da situação das famílias.

Tags:

Filhos | Pensão | Pensão Alimentícia