A regulamentação das locações temporárias por aplicativos foi um dos principais temas discutidos durante o 16º Café da Hotelaria e Gastronomia, realizado pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora (SHRBSJF). O encontro reuniu representantes do poder público, empresários e entidades do setor para tratar de questões relacionadas à hotelaria, gastronomia e turismo no município.

O secretário de Turismo, Eduardo Crochet, apresentou o tema “Regulação de Locações Temporárias via Aplicativos”. A discussão abordou o crescimento das plataformas digitais de hospedagem e os desafios para estabelecer regras que conciliem turismo, habitação, atividade econômica e arrecadação municipal.

Durante a apresentação, Crochet mostrou experiências adotadas no Brasil e em outros países relacionadas ao cadastro, fiscalização, segurança e tributação das locações temporárias. Também foram discutidos avanços nas regras para condomínios, os impactos da Reforma Tributária e o papel dos municípios na regulamentação desse tipo de atividade.

O encontro também destacou a participação do setor hoteleiro na construção de regras para o segmento, especialmente diante do crescimento das plataformas de hospedagem temporária.

A programação contou ainda com apresentações do Sebrae, sobre empreendedorismo e transformação de vidas; de Amanda Bonfim, que abordou os impactos da Reforma Tributária do Consumo para bares, restaurantes e similares; e da Accede Seguros, que apresentou informações sobre seguro de saúde familiar voltado ao setor.

A mesa do evento reuniu o secretário de Turismo, Eduardo Crochet; o diretor do SHRBSJF, Gevaldo Carneiro; o presidente do sindicato, João José Alves; o representante do sindicato laboral, Márcio Tavares; a presidente do Centro Industrial de Juiz de Fora, Flávia Gonzaga; e o presidente do Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau, Alexandre Bezerra Moreira.

O encontro reforçou a busca por diálogo entre o poder público, empresários e entidades representativas para discutir medidas relacionadas ao desenvolvimento da hotelaria, gastronomia e turismo em Juiz de Fora.

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