A realização da Parada LGBTQIA+ de Juiz de Fora, neste domingo (23), provocará alterações no trânsito e no transporte coletivo na região central da cidade. A Avenida Barão do Rio Branco será bloqueada, a partir das 12h, no trecho entre a Rua Silva Jardim e a Avenida Presidente Itamar Franco. Os cruzamentos ao longo da via também serão interditados gradualmente conforme o avanço do evento.

A previsão é de que a Avenida Barão do Rio Branco seja totalmente liberada até as 20h. A operação será acompanhada por Agentes de Transporte e Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), além das equipes da Central de Monitoramento.

Ônibus terão desvios

Ao todo, 177 linhas de ônibus que circulam pelo trecho interditado terão seus itinerários alterados durante a Parada. Os coletivos seguirão normalmente até os pontos de bloqueio e, a partir daí, utilizarão rotas alternativas definidas pela SMU.

Os passageiros poderão embarcar e desembarcar nos pontos existentes ao longo dos trajetos alternativos.

Como o evento será realizado em um domingo, os usuários do transporte coletivo também poderão utilizar o Domingão de Busão, com gratuidade nas viagens de ônibus municipais.

Entre as principais vias que poderão ser utilizadas como alternativas pelos motoristas estão as ruas Santo Antônio e Silva Jardim e as avenidas Presidente Getúlio Vargas, Presidente Itamar Franco, Francisco Bernardino e Brasil.

A Avenida Brasil também terá um trecho temporariamente interditado em razão da tradicional feira de domingo. A previsão é de liberação total da via às 16h.

A orientação é para que os motoristas evitem a região central durante o período de realização da Parada e utilizem aplicativos de navegação, como o Waze, para acompanhar as condições do trânsito.

Alterações começam antes da Parada

O bloqueio da Barão do Rio Branco começa às 12h, quando a concentração da Parada já estará ocorrendo. Conforme o evento avançar pela avenida, novos cruzamentos serão fechados para garantir a segurança dos participantes e a circulação das equipes.

A programação da 25ª Parada LGBTQIA+ de Juiz de Fora prevê concentração a partir das 12h e saída às 14h, com percurso pela Avenida Rio Branco em direção à Catedral Metropolitana. O encerramento está previsto para as 18h.