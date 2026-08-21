Juiz de Fora terá uma mudança brusca nas condições do tempo entre esta sexta-feira (21) e o fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a temperatura pode chegar a 35°C nesta sexta, enquanto a umidade relativa do ar pode cair para 12%, antes de os termômetros despencarem para uma máxima de apenas 20°C no sábado (22).

O INMET emitiu um aviso de baixa umidade válido nesta sexta-feira, das 11h às 18h. Durante o período, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12%, condição que representa risco de incêndios florestais e impactos à saúde.

Entre os efeitos associados ao tempo seco estão ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz. A recomendação é reforçar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol e reduzir atividades físicas durante os horários de maior calor e menor umidade.

Sexta-feira terá calor intenso

Nesta sexta, a temperatura mínima prevista é de 15°C, enquanto a máxima pode alcançar 35°C. A manhã terá poucas nuvens, mas a nebulosidade aumenta durante a tarde, quando há possibilidade de chuva isolada.

Os ventos ficam fracos pela manhã e moderados durante a tarde e a noite. Também há previsão de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada no período noturno.

Temperatura cai 15°C no sábado

A mudança será mais significativa no sábado. A máxima prevista cai para 20°C, 15 graus abaixo do valor esperado para a sexta-feira. A mínima será de 14°C.

O dia deve permanecer encoberto, com ventos fracos e umidade relativa do ar entre 60% e 90%.

No domingo (23), as temperaturas voltam a subir. A previsão indica mínima de 14°C e máxima de 26°C, com poucas nuvens. A umidade deve variar entre 40% e 90%, e os ventos permanecem fracos.

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