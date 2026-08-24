Juiz de Fora terá uma semana marcada por chuvas e temperaturas baixas nos primeiros dias, com mudança no tempo a partir de sexta-feira (28). O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade para quarta-feira (26), quando estão previstas pancadas de chuva, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo.

O aviso é válido das 0h às 23h59 de quarta-feira e prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de granizo. O instituto aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Nesta segunda-feira (24), os termômetros variam entre 15°C e 20°C. O dia será de muitas nuvens, com chuva isolada pela manhã e pancadas de chuva durante a tarde e a noite.

Na terça-feira (25), a mínima permanece em 15°C e a máxima chega a 21°C. A previsão indica muitas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite.

Quarta-feira tem alerta de tempestade

Na quarta-feira (26), a temperatura sobe um pouco, com mínima de 17°C e máxima de 25°C. O céu permanece com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva. É justamente neste dia que estará em vigor o alerta do INMET.

Na quinta-feira (27), a temperatura volta a cair, variando entre 15°C e 23°C. O dia terá muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Calor volta na sexta-feira

A mudança mais significativa ocorre na sexta-feira (28). Apesar da mínima de 15°C, a máxima pode chegar a 32°C, com tendência de elevação da temperatura. A previsão indica muitas nuvens e névoa úmida, com umidade relativa do ar variando entre 30% e 100%.

Assim, Juiz de Fora deve passar de dias mais frios e chuvosos para uma sexta-feira de forte elevação da temperatura, encerrando a semana com uma diferença de 12°C entre a máxima prevista para quinta e a de sexta-feira.

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