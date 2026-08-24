A trajetória da artista Rogéria é o destaque da próxima edição do projeto Tela Brasileira, que acontece na terça-feira (25), às 19h, no Cinema Alameda. A exibição do documentário “Rogéria, Senhor Astolfo Barroso Pinto”, dirigido por Pedro Gui, tem entrada gratuita.

Promovida pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage e do Polo JF Cine, a iniciativa busca valorizar o audiovisual nacional e democratizar o acesso do público às produções brasileiras.

A obra e a trajetória de Rogéria

Com 1h35 de duração, o longa-metragem mescla imagens de arquivo, encenações e depoimentos de grandes nomes da cultura nacional, como Bibi Ferreira, Aguinaldo Silva, Jô Soares, Laura Cardoso, Rita Cadillac e Betty Faria.

O filme resgata a história de Astolfo Barroso Pinto desde a infância, perpassando o início de sua carreira como maquiador na extinta TV Tupi até a transformação e consolidação de Rogéria como uma das maiores artistas performáticas, atrizes e cantoras do Brasil. A obra joga luz sobre os desafios enfrentados pela artista e sua representatividade na quebra de tabus no país.

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