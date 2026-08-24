Foi publicado nesta segunda-feira (24), o edital para a escolha dos novos representantes da sociedade civil no Comitê Pop Rua de Juiz de Fora. A iniciativa busca fortalecer a participação popular na elaboração e no monitoramento das políticas públicas para a população em situação de rua no município.

Ao todo, são oferecidas 11 vagas para membros titulares e suplentes. Oito oportunidades são destinadas a entidades, associações e movimentos sociais que atuem com a temática. As outras três vagas são reservadas exclusivamente para a representação direta de pessoas que estejam em situação de rua ou em processo de saída dessa condição.

Processo seletivo

O processo seletivo inclui fases de inscrição, análise de candidaturas, assembleias de eleição e homologação dos resultados. Os interessados têm até o dia 1º de setembro para se inscrever.

As entidades podem se candidatar enviando a documentação digitalizada para o e-mail sedh@pjf.mg.gov.br ou presencialmente na sede da SEDH, que fica na Avenida Brasil, nº 2001, térreo, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 17h.

Já os candidatos individuais devem realizar a inscrição obrigatoriamente de forma presencial no mesmo local, apresentando a autodeclaração prevista no edital.

A lista com o resultado preliminar das inscrições será divulgada no portal da PJF até o dia 9 de setembro.

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