A Companhia de Saneamento Municipal realiza nesta terça-feira, 25, das 8h às 17h, a troca de tubulações no booster Santa Rita, no bairro Grajaú.

A intervenção exige o desligamento temporário do equipamento e pode afetar o abastecimento de água, total ou parcialmente, em 14 bairros da Região Leste de Juiz de Fora.

São eles: Bonfim, Grajaú, Jardim das Flores, Ladeira, Loteamento Bom Jardim, Manoel Honório, Marumbi, Nossa Senhora Aparecida, Recanto das Pedras, São Tarcísio, Três Moinhos, Vila Santa Rita de Cássia, Vila São Neném e Vitorino Braga.

O fornecimento será retomado ao fim dos trabalhos, com normalização gradual até a manhã de quarta-feira, 26. A concessionária orienta o uso consciente do recurso e lembra que imóveis com caixa d'água dimensionada para até 24 horas de consumo não devem sentir os impactos do desabastecimento temporário.

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