Moradores de Juiz de Fora poderão entregar materiais recicláveis gratuitamente nesta terça (25) e quinta-feira (27) durante novas ações do projeto “Lixo Zero na Minha Praça”, do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb). As atividades serão realizadas no Bairro Industrial e na Praça da Estação, respectivamente, com o objetivo de incentivar o descarte correto e ampliar a participação da população na Coleta Seletiva.

Nesta terça-feira (25), a ação será realizada na Praça Adalberto Landau, na Rua Silva Tavares, 120, no Bairro Industrial, das 8h às 12h. A iniciativa levará à Zona Norte atividades de educação ambiental, reciclagem e orientação sobre a destinação adequada dos resíduos.

Já na quinta-feira (27), em comemoração ao Dia da Limpeza Urbana, o projeto estará na Praça da Estação, na Avenida Francisco Bernardino, 5, também das 8h às 12h.

O que pode ser levado

Nas duas ações, poderão ser entregues:

Papel;

Plástico;

Metal;

Vidro;

Óleo de cozinha usado;

Resíduos eletrônicos.

Os materiais recolhidos serão encaminhados para associações de catadores parceiras do município.

Equipes do Demlurb estarão nos locais para orientar os moradores sobre o descarte correto, esclarecer dúvidas, distribuir materiais informativos e apresentar as ações desenvolvidas pelo Programa Lixo Zero.