Duas pessoas ficaram feridas após um carro bater na traseira de um ônibus a serviço do Demlurb, que estava estacionado na Avenida Francisco Valadares, no Bairro Vila Ideal, em Juiz de Fora. O acidente aconteceu por volta das 5h desta terça-feira (25), nas proximidades do Demlurb.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo, um Volkswagen Voyage, era ocupado por três pessoas. O motorista, de 67 anos, e uma passageira de 60 anos, que estava no banco dianteiro, ficaram presos no interior do automóvel.

Uma terceira ocupante, de 44 anos, que estava no banco traseiro, conseguiu sair do veículo antes da chegada dos bombeiros. Ela foi encaminhada posteriormente para atendimento hospitalar por meios próprios.

As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram a estabilização do veículo e os procedimentos de salvamento veicular para retirar as duas vítimas que estavam presas. Após serem imobilizadas e retiradas com segurança, elas foram entregues às equipes do Samu, que deram continuidade ao atendimento pré-hospitalar e fizeram o encaminhamento para uma unidade de saúde.

Os bombeiros também atuaram na segurança do local e na prevenção de incêndios. No momento da colisão, não havia passageiros ou motorista dentro do ônibus.

A Polícia Militar esteve no local e adotou as medidas cabíveis. As circunstâncias do acidente não foram informadas.

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