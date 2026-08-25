A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou, na última sexta-feira (21), um projeto de lei que prevê a instalação de um painel eletrônico interativo com dados sobre a criminalidade no município. Batizado de “Bandidômetro”, o equipamento deverá reunir informações acumuladas de janeiro a dezembro de cada ano e, caso a proposta seja transformada em lei, deverá ser instalado em frente às delegacias da cidade.

De acordo com o texto aprovado, de autoria da vereadora Roberta Lopes (PL), o painel deverá apresentar o número total de crimes registrados em Juiz de Fora, a taxa de ocorrências por 100 mil habitantes e os diferentes tipos de crimes. Também deverão ser divulgados dados sobre o número e os tipos de prisões, além do tempo médio entre o crime e a prisão.

A proposta prevê ainda informações sobre a população carcerária, a quantidade de drogas apreendidas, menores infratores, foragidos e foragidos capturados, presos em flagrante e pessoas desaparecidas. O texto determina atenção específica aos números de crianças desaparecidas.

Outro item previsto é o mapeamento das áreas consideradas mais perigosas de Juiz de Fora, com base nos índices de criminalidade registrados.

O equipamento deverá ter painel eletrônico luminoso, com números e letras de fácil leitura, além de tela interativa para consulta dos dados. Na parte inferior, deverão constar um canal de denúncias, o número e o ano da lei que criar o dispositivo e um QR Code para acesso, por celular, a informações complementares.

Segundo a proposta, o Poder Executivo terá 180 dias, a partir da publicação da lei, para implementar o “Bandidômetro”. O texto estabelece ainda que a legislação entrará em vigor na data de sua publicação.