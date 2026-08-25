A história de Pudy, o cachorro encontrado entre os escombros de uma casa que desabou durante a tragédia das chuvas em Juiz de Fora, ganhou um novo capítulo, desta vez, de esperança.

Depois da mobilização da família e da reportagem publicada pelo Acessa.com, Pudy conseguiu o tratamento necessário para realizar a cirurgia nos olhos. Todo o tratamento e o procedimento cirúrgico foram doados pelo deputado estadual Noraldino Júnior.

Atualmente, o cachorro passa por uma série de exames para avaliar sua condição de saúde e prepará-lo para a cirurgia da visão.

Segundo Daniela, sua nova tutora, Pudy está completamente diferente desde que chegou à nova família. “É um novo cachorro”, conta.

Além dos cuidados com os olhos, Pudy já passou pela castração e continua realizando exames antes do procedimento.

A expectativa agora é que, após a cirurgia, o animal tenha mais qualidade de vida e possa enxergar melhor.

Uma nova vida para Pudy

Pudy foi encontrado um dia após o desabamento da casa onde vivia, no Bairro Jardim Natal. O animal sobreviveu aos escombros e posteriormente foi encaminhado para adoção.

Daniela acabou se tornando sua nova tutora. Apesar de o primeiro contato entre os dois ter sido marcado por uma mordida, a relação mudou rapidamente, e Pudy passou a fazer parte da família.

Na primeira reportagem do Acessa.com, a família buscava ajuda para custear o tratamento dos olhos do cachorro, que apresentava problemas que poderiam comprometer sua visão.

Agora, com o tratamento e a cirurgia doados por Noraldino Júnior, Pudy segue acompanhado por profissionais e se prepara para mais uma etapa de sua recuperação.

Para Daniela, a transformação já é evidente. Depois de sobreviver ao desabamento e passar por tantas mudanças, Pudy agora tem uma nova casa, uma família e a expectativa de recuperar a qualidade de vida.

A cirurgia ainda depende da conclusão dos exames e da avaliação veterinária, mas a família comemora o avanço e a oportunidade de oferecer ao cachorro uma nova chance.

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