A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora emitiu um alerta para desmentir informações falsas que circulam nas redes sociais sobre a imunização com a vacina pneumocócica 23-valente, conhecida como Pneumo 23.

Contrariando boatos que afirmam haver aplicação liberada para qualquer pessoa a partir de 58 anos, o município reforça que não há vacinação indiscriminada para essa faixa etária nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Na cidade, a dose é direcionada exclusivamente para idosos com 65 anos ou mais que estejam acamados ou institucionalizados.

A orientação segue rigorosamente os critérios definidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. A prefeitura pede que a população evite compartilhar correntes de origem duvidosa e busque informações nos canais oficiais, lembrando que as UBSs continuam funcionando normalmente para a oferta das vacinas de rotina do calendário municipal.

A vacina

A Pneumo 23 protege contra 23 tipos da bactéria pneumococo, que causa infecções graves como pneumonia, meningite e infecção generalizada no sangue (sepse). Ela é indicada para evitar complicações e internações, sendo aplicada principalmente em idosos, a partir de 65 anos, e pessoas de qualquer idade com doenças crônicas ou imunidade baixa.

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