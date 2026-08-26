A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realiza, nesta quarta-feira (26), intervenções no sistema de abastecimento de água que podem provocar interrupções temporárias em bairros das regiões Norte e Sudeste de Juiz de Fora e no distrito de Paula Lima. A previsão é que o fornecimento seja normalizado gradativamente até a manhã desta quinta-feira (27).

Em Paula Lima, uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento será realizada das 8h às 13h, podendo afetar o abastecimento no distrito.

Na Região Norte, entre 8h e 14h, serão feitas interligações na rede de água na Rua Antônio José Cosso, nas esquinas com as ruas José Carlos de Lery e Ernesto Pancini, no bairro São Judas Tadeu. O serviço poderá afetar o fornecimento nos bairros São Francisco de Paula, São Judas Tadeu, Santa Cruz, São Damião, Santo Agostinho, Santa Clara, Oswaldo Cruz e em parte de Nova Benfica.

Já na Região Sudeste, a Cesama fará, das 8h às 17h, a substituição das tubulações de sucção e recalque do booster Florestinha, localizado na Estrada de Bicas (BR-267), na altura do km 85, Alameda do Cedro. Durante a intervenção, o abastecimento poderá ser afetado no Florestinha e no Floresta.

Segundo a companhia, nas três intervenções, o fornecimento será restabelecido após a conclusão dos serviços, com a normalização ocorrendo de forma gradativa ao longo do período.

A Cesama orienta que os imóveis tenham caixa-d'água com capacidade suficiente para atender ao consumo dos moradores por, no mínimo, 24 horas, conforme estabelece o artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 185/2022. Dessa forma, esses imóveis não deverão sentir os efeitos das interrupções temporárias.

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