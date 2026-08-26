A Prefeitura de Juiz de Fora homologou, por R$7 milhões, a contratação de uma empresa especializada para prestar serviços de engenharia voltados à supervisão das obras de contenção de encostas e de infraestrutura urbana no município. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (25), conforme registro divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

O serviço contratado envolve supervisão, gerenciamento e fiscalização de projetos e obras civis, incluindo atividades de engenharia relacionadas às intervenções de infraestrutura urbana e contenção de encostas em Juiz de Fora.

O registro também informa que a contratação utiliza recursos de fonte orçamentária municipal.





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