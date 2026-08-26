Um incêndio atingiu a instalação elétrica de um prédio residencial na noite dessa terça-feira (25), na Rua João Teixeira Lopes Filho, no Bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h27 e encontrou o fogo já controlado pelo síndico do condomínio, que utilizou extintores para combater as chamas.

Segundo a corporação, o incêndio ficou concentrado em uma caixa de atendimento elétrico localizada no hall do prédio. As chamas provocaram danos aparentes à fiação e a componentes eletroeletrônicos.

Durante o combate inicial, o síndico inalou fumaça e apresentou dificuldades respiratórias. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma segunda vítima, uma idosa de 76 anos, também foi avaliada pelo Samu. Nenhuma das duas apresentava queimaduras na pele ou nas vias aéreas, e ambas recusaram encaminhamento para o hospital.

Após controlar a situação, os bombeiros realizaram o desligamento da rede elétrica, o rescaldo e a ventilação do ambiente para eliminar possíveis focos remanescentes e reduzir a concentração de fumaça.

Ao final dos trabalhos, os moradores foram orientados sobre os procedimentos de segurança e as providências necessárias. Não foram identificados novos focos de incêndio.

Tags:

incêndio