O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades válido durante esta quinta-feira (27), englobando Juiz de Fora, a Zona da Mata e o Campo das Vertentes. Confira se o seu município integra o alerta.

O aviso prevê a chegada de instabilidades com chuvas de 20 a 30 mm/h, podendo atingir acumulados de até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e eventual queda de granizo em pontos isolados.

Embora o nível de risco seja considerado baixo, não se descartam pequenos alagamentos, cortes temporários no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e danos pontuais a plantações.

Atenção necessária

Para garantir a segurança da população durante os temporais, os órgãos de proteção recomendam atenção redobrada nas ruas e em casa.

A orientação principal é não se abrigar embaixo árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão e painéis publicitários.

No ambiente doméstico, convém retirar os aparelhos eletrônicos da tomada para evitar queimas por sobrecarga. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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