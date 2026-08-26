Moradores de Juiz de Fora, Leopoldina, Muriaé, Ubá, São João del-Rei e Viçosa que convivem com a dor de ter um parente desaparecido ganharam um reforço importante na busca por respostas. Postos de perícia oficial nessas cidades estão prontos para receber familiares e fazer a coleta gratuita de material genético (DNA).
A mobilização é nacional e Coleta DNA de familiares de pessoas desaparecidas é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O procedimento não exige a retirada de sangue. A amostra é obtida por meio de um cotonete passado suavemente no interior da bochecha.
Uma vez coletado, o DNA é inserido na Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. As informações são cruzadas com bancos estaduais, nacionais e até internacionais, permitindo identificar pessoas vivas ou falecidas cuja identidade seja desconhecida. Desde a criação da rede em 2013, o sistema já possibilitou mais de 800 identificações no Brasil.
Quem pode doar e quais documentos levar
Para fazer a doação de DNA, os familiares devem apresentar documento de identificação com foto e os dados do Boletim de Ocorrência do desaparecimento. É recomendável levar uma cópia do BO.
O material genético deve ser prioritariamente coletado de parentes em primeiro grau, seguindo a ordem de pai e mãe biológicos; filhos biológicos e irmãos biológicos.
O Ministério da Justiça reforça que não é necessário repetir o teste caso o familiar já tenha doado em edições anteriores. Crianças podem realizar a coleta acompanhadas de seus responsáveis legais.
Caso a família ainda não tenha registrado o desaparecimento, é necessário procurar a delegacia mais próxima e fazer o Boletim de Ocorrência antes ou no momento da orientação para o procedimento.
Atendimento contínuo
Apesar da concentração de esforços durante a semana de mobilização nacional, a captação de DNA não tem prazo de encerramento. Familiares podem procurar os postos oficiais a qualquer momento, independentemente de há quanto tempo o parente está desaparecido. Saiba se a sua cidade tem ponto de coleta e o endereço.
|Cidade
|Endereço / Local de Atendimento
|Barbacena
|Praça Antônio Carlos, 8, Bairro São Sebastião (Faculdade de Medicina de Barbacena - FUNJOBE) — Tel: (32) 3339-2971
|Leopoldina
|Rua Padre Júlio, 138, Centro (Nas dependências do Hospital Casa de Caridade Leopoldinense)
|Muriaé
|Rua Coronel Izalino, s/n, Centro
|São João del-Rei
|Avenida Brasil, 150, Bairro Fábricas
|Ubá
|Rua Antônio Martins Filho, 500, Bairro Santo Antônio
|Viçosa
|Rua Getúlio Vargas, s/n, Bairro Bom Jesus (Anexo do Detran - Posto Médico Legal)
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