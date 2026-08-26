Moradores de Juiz de Fora, Leopoldina, Muriaé, Ubá, São João del-Rei e Viçosa que convivem com a dor de ter um parente desaparecido ganharam um reforço importante na busca por respostas. Postos de perícia oficial nessas cidades estão prontos para receber familiares e fazer a coleta gratuita de material genético (DNA).

A mobilização é nacional e Coleta DNA de familiares de pessoas desaparecidas é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O procedimento não exige a retirada de sangue. A amostra é obtida por meio de um cotonete passado suavemente no interior da bochecha.

Uma vez coletado, o DNA é inserido na Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. As informações são cruzadas com bancos estaduais, nacionais e até internacionais, permitindo identificar pessoas vivas ou falecidas cuja identidade seja desconhecida. Desde a criação da rede em 2013, o sistema já possibilitou mais de 800 identificações no Brasil.

Quem pode doar e quais documentos levar

Para fazer a doação de DNA, os familiares devem apresentar documento de identificação com foto e os dados do Boletim de Ocorrência do desaparecimento. É recomendável levar uma cópia do BO.

O material genético deve ser prioritariamente coletado de parentes em primeiro grau, seguindo a ordem de pai e mãe biológicos; filhos biológicos e irmãos biológicos.

O Ministério da Justiça reforça que não é necessário repetir o teste caso o familiar já tenha doado em edições anteriores. Crianças podem realizar a coleta acompanhadas de seus responsáveis legais.

Caso a família ainda não tenha registrado o desaparecimento, é necessário procurar a delegacia mais próxima e fazer o Boletim de Ocorrência antes ou no momento da orientação para o procedimento.

Atendimento contínuo

Apesar da concentração de esforços durante a semana de mobilização nacional, a captação de DNA não tem prazo de encerramento. Familiares podem procurar os postos oficiais a qualquer momento, independentemente de há quanto tempo o parente está desaparecido. Saiba se a sua cidade tem ponto de coleta e o endereço.

Cidade Endereço / Local de Atendimento Barbacena Praça Antônio Carlos, 8, Bairro São Sebastião (Faculdade de Medicina de Barbacena - FUNJOBE) — Tel: (32) 3339-2971 Leopoldina Rua Padre Júlio, 138, Centro (Nas dependências do Hospital Casa de Caridade Leopoldinense) Muriaé Rua Coronel Izalino, s/n, Centro São João del-Rei Avenida Brasil, 150, Bairro Fábricas Ubá Rua Antônio Martins Filho, 500, Bairro Santo Antônio Viçosa Rua Getúlio Vargas, s/n, Bairro Bom Jesus (Anexo do Detran - Posto Médico Legal)

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