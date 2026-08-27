A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou, nessa quarta-feira (26), uma nova lista de estudantes da rede pública contemplados com o Passe Livre Estudantil. A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) distribuiu novas credenciais, enquanto parte das solicitações ainda está em análise e outros cartões seguem em processo de confecção.

A entrega dos cartões é feita pelas instituições de ensino, diretamente aos estudantes matriculados. Antes de utilizar o benefício, porém, é obrigatório ativar a credencial por meio do cadastramento da biometria facial.

Desde o início do programa, cerca de 40 mil cartões já foram distribuídos. O número inclui estudantes que continuam com direito à gratuidade e pessoas que concluíram os estudos ou deixaram de ter vínculo com a rede pública de ensino.

O Passe Livre Estudantil garante gratuidade no transporte coletivo urbano para estudantes da rede pública durante o deslocamento entre a residência e a instituição de ensino. No primeiro ano de funcionamento, o benefício chegou a 5 milhões de utilizações.

Como solicitar o benefício

As solicitações podem ser feitas durante todo o ano pela plataforma on-line da Prefeitura ou presencialmente em qualquer unidade do Diga.

Para fazer o cadastro, o estudante deve:

Acessar a plataforma on-line;



entrar com o e-mail ou a conta gov.br do estudante;



preencher os dados solicitados;



anexar a documentação exigida e clicar em “Criar Protocolo”.

O comprovante de matrícula apresentado deve ser referente ao período letivo atual. O andamento do pedido pode ser acompanhado pela própria plataforma. Após a análise da documentação, a SMU orientará sobre a entrega do cartão.

Biometria facial é obrigatória

Estudantes que já receberam o cartão também precisam realizar o cadastramento da biometria facial antes de começar a utilizar o benefício. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo AtlasMob, disponível para celulares.

Para cadastrar a imagem, é necessário:

Baixar o AtlasMob na App Store ou Google Play;

Selecionar “Não tem conta? Cadastre-se”;

Informar o e-mail e a data de nascimento;

Preencher os dados do estudante e criar uma senha;

Acessar o e-mail para validar a conta;

Fazer login no aplicativo e selecionar “Alteração de foto”;

Fotografar o rosto do estudante que utilizará o cartão e confirmar.

A foto deve mostrar o rosto do beneficiário em ambiente bem iluminado e, preferencialmente, com fundo neutro. Os dados cadastrados, principalmente o CPF, devem ser do estudante beneficiado para que o sistema consiga localizar o cadastro.

Em caso de dúvidas ou dificuldades, o estudante pode procurar qualquer unidade do Diga ou entrar em contato pelo telefone (32) 2104-8531. Também é possível buscar atendimento na Astransp, na Rua Espírito Santo, 296, no bairro Poço Rico, ou pelo telefone (32) 3228-9700.

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