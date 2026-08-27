A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realizará, nesta quinta-feira (27), uma manutenção no sistema de abastecimento do bairro Democrata, em Juiz de Fora. O serviço ocorrerá das 8h às 13h e poderá provocar interrupção temporária no fornecimento de água na região.

Durante a intervenção, será feita a troca de um equipamento do booster Democrata II, localizado na Rua Carangola, 785. Para a execução dos trabalhos, também será necessário interromper temporariamente o funcionamento do booster Democrata I.

Segundo a Cesama, a medida tem como objetivo melhorar a estrutura do sistema de abastecimento. O fornecimento de água será retomado após a conclusão do serviço, com normalização gradativa prevista até a noite desta quinta-feira.

A companhia orienta que os moradores mantenham os registros fechados durante a intervenção e utilizem a água de forma consciente. Imóveis que possuem caixa-d’água dimensionada para atender ao consumo por pelo menos 24 horas não deverão sentir os efeitos da interrupção temporária, conforme estabelece o artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 185/2022.

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