A Defesa Civil de Juiz de Fora emitiu um alerta na manhã desta quinta-feira (27) para a ocorrência de chuvas intensas e possibilidade de fortes rajadas de vento. O aviso é válido até as 7h de sexta-feira (28).

O órgão orienta a população a evitar áreas com histórico de alagamentos durante o período de instabilidade. Os moradores também devem ficar atentos a possíveis sinais de deslizamentos, como trincas, rachaduras, deformações e dificuldade para abrir portas e janelas.

Em caso de identificação desses sinais, a orientação é deixar o local e procurar um ponto seguro. Situações de emergência podem ser comunicadas à Defesa Civil pelo telefone 199.

A população pode receber os alertas da Defesa Civil diretamente no celular. Para se cadastrar, basta enviar um SMS para o número 40199, informando o CEP do endereço ou de outro local de interesse.

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