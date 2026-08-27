Um carro Ford Focus ficou completamente destruído pelas chamas na tarde desta quinta-feira (27) no bairro Francisco Bernardino, na Zona Norte de Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio.

Segundo o relato do motorista, o veículo havia passado recentemente por uma manutenção no sistema de suspensão e foi levado às ruas para um teste de rodagem. Durante o trajeto, o carro apresentou uma falha mecânica e parou. Em seguida, o condutor notou fumaça intensa e um forte odor vindo do compartimento do motor.

Comerciantes da região se mobilizaram para ajudar e forneceram diversos extintores de incêndio. Apesar das tentativas de conter as primeiras chamas, o fogo se alastrou rapidamente.

FOTO: Corpo de Bombeiros -

Atuação dos bombeiros e segurança do local

Quando os bombeiros chegaram, o automóvel já estava tomado pelo fogo. As equipes concentraram os esforços no combate às chamas e no trabalho de rescaldo, evitando que o incêndio atingisse os estabelecimentos comerciais vizinhos.

O proprietário do veículo esteve no local ao término dos trabalhos e relatou que não tinha conhecimento de falhas prévias que pudessem ter ocasionado o incidente.

Apesar dos danos materiais, não houve feridos.

Tags:

BR | incêndio