A Prefeitura de Juiz de Fora iniciou as obras de contenção de uma encosta na rua José Claro Dias, no bairro Dom Bosco. A intervenção integra as ações de reconstrução após os danos provocados pela calamidade climática registrada em fevereiro e conta com recursos da Defesa Civil Nacional.

O projeto prevê a construção de cortina atirantada e solo grampeado, além da reconstrução, reurbanização e pavimentação da via. As medidas têm como objetivo estabilizar a área e reduzir os riscos relacionados à encosta.

O contrato firmado com a empresa Barra Nova Engenharia LTDA tem valor de R$2.861.620,18 e prazo de execução de oito meses.

De acordo com a secretária de Obras, Bruna Rocha, a intervenção faz parte das ações destinadas às áreas afetadas pela calamidade. O bairro Dom Bosco também está incluído no programa Periferia Viva, que prevê outras intervenções na região.

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