A 2ª Corrida Solidária da Associação dos Cegos será realizada neste domingo (30), a partir das 8h, na Praça Cívica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Para a realização da prova, o Anel Viário do campus será totalmente interditado, e os portões Norte e Sul da universidade ficarão fechados para veículos a partir das 7h30. A previsão é que o trânsito seja liberado até o meio-dia.

As interdições também provocarão alterações nos itinerários das linhas de ônibus que circulam pelo interior da UFJF. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) estarão no local para orientar os motoristas e organizar o trânsito durante o evento. A situação também será acompanhada por meio dos painéis eletrônicos e do aplicativo Waze.

A orientação é para que os condutores programem os deslocamentos com antecedência e, quando possível, utilizem rotas alternativas durante o período de realização da corrida.

Mais de 900 pessoas estão inscritas

Ao todo, 915 pessoas participam das atividades da programação, que inclui corrida, caminhada e prova infantil. A corrida principal terá 6,5 quilômetros, enquanto a caminhada terá 2,245 quilômetros.

Dos inscritos, 529 participarão da corrida de 6,5 km, 79 da caminhada, 65 são pessoas com deficiência e 242 estão inscritos na corrida infantil.

Os participantes receberão um kit básico com número de peito, hidratação e seguro. Quem concluir a corrida também terá direito a kit lanche e medalha de participação.

A entrega dos kits será realizada neste sábado (29), das 9h às 17h, na Praça Cívica da UFJF. Já os chips serão entregues no domingo, das 6h30 às 7h45. Para retirar os materiais, é necessário apresentar o comprovante de inscrição e um documento com foto.

A corrida infantil será realizada neste sábado (29), às 15h, também na Praça Cívica, com concentração a partir das 14h15.

Linhas de ônibus terão alterações

As linhas que circulam pelo campus terão desvios durante a interdição do Anel Viário. Confira as mudanças.

Linha 502 – São Pedro / Via Avenida Murílio de Avellar Hingel

Centro/Bairro: …, Av. Presidente Itamar Franco, Av. Eugênio do Nascimento, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Av. Presidente Costa e Silva, Rua Atílio Pastorini, …

Bairro/Centro: ..., Rua Roberto Stiegert, Av. Presidente Costa e Silva, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Rua Paulo Botti, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Presidente Itamar Franco, ...

Linha 532 – São Pedro / Via Caiçaras

Centro/Bairro: sem alteração.

Bairro/Centro: ..., Rua Roberto Stiegert, Av. Presidente Costa e Silva, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Rua Paulo Botti, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Presidente Itamar Franco, ...

Linha 534 – Santos Dumont

Centro/Bairro: sem alteração.

Bairro/Centro: …, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Rua Paulo Botti, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Presidente Itamar Franco, ...

Linha 541 – São Pedro

Centro/Bairro: sem alteração.

Bairro/Centro: …, Rua Roberto Stiegert, Av. Presidente Costa e Silva, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Rua Paulo Botti, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Presidente Itamar Franco, ...

Linha 544 – Recanto dos Brugger

Centro/Bairro: …, Av. Presidente Itamar Franco, Av. Eugênio do Nascimento, Estádio, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Av. Presidente Costa e Silva, …

Bairro/Centro: sem alteração.

Linha 547 – Nossa Senhora de Fátima

Centro/Bairro: sem alteração.

Bairro/Centro: …, Rua José Lourenço Kelmer, Av. Presidente Costa e Silva, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Rua Paulo Botti, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Presidente Itamar Franco, ...

Linha 548 – Adolpho Vireque / Via Jardim Casa Blanca / Morada do Serro

Centro/Bairro: …, Av. Presidente Itamar Franco, Av. Eugênio do Nascimento, Estádio, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Av. Presidente Costa e Silva, Rua José Lourenço Kelmer, …

Bairro/Centro: sem alteração.

Linha 549 – Nova Germânia

Centro/Bairro: …, Av. Presidente Itamar Franco, Av. Eugênio do Nascimento, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Av. Presidente Costa e Silva, Rua Atílio Pastorini, …

Bairro/Centro: …, Av. Murílio de Avellar Hingel, Rua Roberto Stiegert, Av. Presidente Costa e Silva, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Rua Paulo Botti, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Presidente Itamar Franco, …

Linha 560 – Av. Presidente Itamar Franco / Via Shopping / Nossa Senhora de Fátima

Centro/Bairro: …, Av. Presidente Itamar Franco, Av. Eugênio do Nascimento, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Av. Presidente Costa e Silva, …

Bairro/Centro: …, Av. Presidente Costa e Silva, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Rua Paulo Botti, Avenida Eugênio do Nascimento, ...

Linha 599 – São Pedro

Centro/Bairro: …, Av. Barão do Rio Branco, Av. Presidente Itamar Franco, Av. Eugênio do Nascimento, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Av. Presidente Costa e Silva, …

Bairro/Centro: …, Rua Roberto Stiegert, Av. Presidente Costa e Silva, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Rua Paulo Botti, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Presidente Itamar Franco, ...

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