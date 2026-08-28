Juiz de Fora terá um fim de semana de temperaturas elevadas, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A máxima pode chegar a 34°C no sábado (29) e a 33°C no domingo (30). Nesta sexta-feira (28), os termômetros chegam aos 30°C, com possibilidade de chuva isolada pela manhã.

Nesta sexta, a temperatura varia entre 15°C e 30°C. A previsão indica muitas nuvens durante o dia, com possibilidade de chuva isolada pela manhã. À tarde e à noite, o céu permanece com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva nesses períodos.

Sábado será o dia mais quente

No sábado (29), a temperatura sobe ainda mais. A mínima prevista é de 17°C, enquanto a máxima pode alcançar 34°C. O dia será de muitas nuvens durante a manhã, tarde e noite, com ventos fracos.

A umidade relativa do ar deve variar entre 25% e 95%, com os menores índices previstos para os períodos mais quentes do dia.

Domingo terá máxima de 33°C

No domingo (30), os termômetros ficam entre 18°C e 33°C. A previsão aponta poucas nuvens e tempo mais aberto em relação aos dias anteriores.

A umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 90%, enquanto os ventos permanecem fracos, com direção predominante de norte-nordeste.

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