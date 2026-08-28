O Mercado Livre vai instalar um centro de distribuição no Distrito Industrial de Juiz de Fora e deve abrir mais de 800 vagas de emprego no município. As contratações já estão previstas, e a empresa realizará um processo seletivo entre os dias 16 e 18 de setembro, no Esporte Clube Benfica, na Rua dos Guararapes, 591, no bairro Benfica.

As oportunidades são para o cargo de auxiliar de logística, com atuação em atividades como recebimento, separação, armazenagem e distribuição de mercadorias. Também haverá vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs) e trabalhadores que buscam o primeiro emprego ou uma oportunidade de recolocação.

Para concorrer às vagas, é necessário ter ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar presencialmente. Não é exigida experiência anterior.

As jornadas serão em escalas 5x2 ou 6x2, com turnos rotativos durante o dia ou à noite. Os horários previstos são das 8h às 17h48 ou da 0h às 9h18.

Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica e odontológica, vale-alimentação, seguro de vida e acompanhamento psicológico on-line. Os trabalhadores também terão acesso a refeitório no local e transporte fretado gratuitos.

Como participar

Os interessados precisam fazer a inscrição antecipadamente por meio de formulário disponibilizado pelo Mercado Livre. Depois da inscrição, a empresa entrará em contato para informar o horário de atendimento e os documentos necessários.

Durante o mutirão, serão realizadas entrevistas e exames admissionais. O processo seletivo ocorrerá no Esporte Clube Benfica, nos dias 16, 17 e 18 de setembro.

Novo centro de distribuição

A instalação do empreendimento ocorrerá em um galpão localizado no Distrito Industrial. A aprovação do uso da edificação pelo Conselho Municipal de Política Urbana foi uma das etapas para viabilizar a implantação.

Com a chegada do novo centro de distribuição, o Distrito Industrial deverá ampliar sua participação na área logística de Juiz de Fora. Atualmente, segundo a Prefeitura, a região é responsável pela manutenção de mais de 21 mil empregos diretos e indiretos.

O empreendimento também pode aumentar a utilização da estrutura do Porto Seco e fortalecer a atividade logística e de comércio exterior no município.