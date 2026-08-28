Os motoristas que trafegam pelas vias de Juiz de Fora devem reforçar a atenção ao limite de velocidade. Os equipamentos de fiscalização eletrônica que foram remanejados para novos pontos do município começarão a aplicar autuações de forma gradual a partir desta terça-feira, 1º de setembro.

A data marca oficialmente o encerramento do período educativo de orientação aos condutores e dá início à cobrança efetiva de infrações.

Locais aptos a autuar imediatamente

Nesta primeira etapa, três radares que já passaram pelos processos de aferição e homologação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) entram em operação definitiva. Confiras os trechos:

Avenida Barão do Rio Branco, nº 4466 (Bairro Bom Pastor - sentido Centro/Bairro): Limite de velocidade de 50 km/h.

Rua Benjamin Constant (acesso ao Viaduto Roza Cabinda - Centro): Limite de velocidade de 40 km/h.

Rua Américo Lobo (cruzamento com a Av. Barão do Rio Branco - Bairro Centenário): Limite de velocidade de 50 km/h. Este ponto conta também com fiscalização para avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres.

Equipamentos em fase final de homologação

Outros três pontos do município já receberam a instalação das estruturas físicas de fiscalização eletrônica, mas seguem cumprindo os procedimentos técnicos de aferição e homologação exigidos por lei. Segundo a SMU, assim que estes trâmites forem finalizados, os radares começarão a multar imediatamente. São eles:

Rua Dr. Henrique Burnier (após o cruzamento com a Rua João Evangelista Delgado - Mariano Procópio): Limite de 50 km/h.

Avenida Eugênio do Nascimento, nº 228 (Aeroporto): Limite de 50 km/h em ambos os sentidos.

Avenida Orlando Riani, nº 147 (Filgueiras): Limite de 50 km/h em ambos os sentidos

O executivo garante que o remanejamento dos equipamentos busca dar maior fluidez e segurança aos trechos com maior índice de acidentes e fluxo de pedestres no município.

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