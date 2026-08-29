A manutenção no sistema de abastecimento de água do Bairro Democrata, em Juiz de Fora, foi remarcada para a próxima segunda-feira (31) em razão das chuvas dos últimos dias. O serviço será realizado das 8h às 13h e poderá provocar interrupção temporária no fornecimento de água na região.

Durante a intervenção, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) fará a troca de um equipamento do booster Democrata II, localizado na Rua Carangola, nº 785. Para a execução do trabalho, será necessário interromper temporariamente o funcionamento da unidade e também do booster Democrata I.

Segundo a companhia, o abastecimento será retomado após a conclusão do serviço, com normalização gradativa do sistema até a noite de segunda-feira.

A Cesama recomenda que os moradores mantenham as caixas d’água abastecidas antes do início da manutenção. Imóveis com reservatórios dimensionados para atender ao consumo por pelo menos 24 horas não deverão sentir os efeitos da interrupção temporária, conforme previsto no artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 185/2022.

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