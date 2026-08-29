A Rua Monsenhor Nogueira, no bairro Paineiras, em Juiz de Fora, ficará totalmente interditada neste domingo (30), das 8h às 15h. O bloqueio será necessário para a realização de ligações de água e esgoto pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama).

A interdição ocorrerá no trecho entre o número 20 da Rua Monsenhor Nogueira e o cruzamento com a Rua Olegário Maciel. Também haverá interdição parcial, em meia pista, na Avenida Olegário Maciel, na altura do número 1.425.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) orienta os motoristas a planejarem os deslocamentos com antecedência e utilizarem rotas alternativas durante o período do serviço. O aplicativo Waze também poderá ser utilizado para acompanhar as alterações.

Agentes de Transporte e Trânsito estarão no local para organizar o fluxo e orientar os condutores.