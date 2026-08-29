A emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) pelo Emissor Nacional será obrigatória em Juiz de Fora a partir desta terça-feira (1º). A mudança faz parte da adequação do município às novas regras estabelecidas pela Reforma Tributária e à padronização nacional dos procedimentos fiscais.

Com a adoção do sistema nacional, a emissão das notas fiscais de serviços passa a seguir um padrão único em todo o país. A medida busca integrar os sistemas dos diferentes entes federativos e simplificar as obrigações acessórias dos contribuintes.

Apesar da alteração na emissão das notas, o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) continuará sendo gerado pelo sistema da Prefeitura de Juiz de Fora. O documento permanece obrigatório para empresas que não são optantes pelo Simples Nacional.

Atendimento

Contribuintes que tiverem dúvidas ou precisarem de orientação podem entrar em contato com a Secretaria de Fazenda pelos telefones 0800 031 0305 e (32) 3690-8270, ou pelo WhatsApp (32) 3690-7417.

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