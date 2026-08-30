A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) fará, a partir desta quarta-feira (2), alterações nos horários de 16 linhas do transporte coletivo urbano. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), os ajustes buscam adequar a programação às condições de operação e à demanda dos passageiros.
Com as mudanças, mais de 90 linhas de ônibus passaram por ajustes nos horários desde o início de 2026.
As alterações abrangem dias úteis, sábados, domingos e feriados, dependendo da linha. Confira:
145 – Centenário / Santa Efigênia: dias úteis, sábados, domingos e feriados;
201 – Progresso: dias úteis, sábados, domingos e feriados;
202 – Progresso: dias úteis, sábados, domingos e feriados;
204 – Santa Paula: dias úteis;
205 – Santa Paula: dias úteis, sábados, domingos e feriados;
206 – Borborema: dias úteis, sábados, domingos e feriados;
208 – Progresso: dias úteis, sábados, domingos e feriados;
210 – Santa Paula: dias úteis, sábados, domingos e feriados;
239 – Progresso / Av. Rio Branco: dias úteis, sábados, domingos e feriados;
259 – Santa Paula / Av. Rio Branco: dias úteis, sábados, domingos e feriados;
432 – São Benedito: dias úteis;
705 – Parque das Torres: dias úteis;
720 – Santa Lúcia: dias úteis;
730 – Santa Lúcia: dias úteis;
736 – Nova Benfica: dias úteis;
743 – Toledos: dias úteis, sábados e domingos.
A SMU informou que realiza revisões periódicas dos horários para avaliar a pontualidade das viagens e adequar a oferta às condições atuais do sistema, incluindo mudanças provocadas pelo crescimento urbano.
As alterações também consideram solicitações apresentadas pela população por meio do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário (GADC).
Os passageiros podem enviar sugestões e pedidos de alteração nos horários pelo telefone (32) 3690-7241, que recebe ligações e mensagens pelo WhatsApp.