A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) fará, a partir desta quarta-feira (2), alterações nos horários de 16 linhas do transporte coletivo urbano. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), os ajustes buscam adequar a programação às condições de operação e à demanda dos passageiros.

Com as mudanças, mais de 90 linhas de ônibus passaram por ajustes nos horários desde o início de 2026.

As alterações abrangem dias úteis, sábados, domingos e feriados, dependendo da linha. Confira:

145 – Centenário / Santa Efigênia: dias úteis, sábados, domingos e feriados;

201 – Progresso: dias úteis, sábados, domingos e feriados;

202 – Progresso: dias úteis, sábados, domingos e feriados;

204 – Santa Paula: dias úteis;

205 – Santa Paula: dias úteis, sábados, domingos e feriados;

206 – Borborema: dias úteis, sábados, domingos e feriados;

208 – Progresso: dias úteis, sábados, domingos e feriados;

210 – Santa Paula: dias úteis, sábados, domingos e feriados;

239 – Progresso / Av. Rio Branco: dias úteis, sábados, domingos e feriados;

259 – Santa Paula / Av. Rio Branco: dias úteis, sábados, domingos e feriados;

432 – São Benedito: dias úteis;

705 – Parque das Torres: dias úteis;

720 – Santa Lúcia: dias úteis;

730 – Santa Lúcia: dias úteis;

736 – Nova Benfica: dias úteis;

743 – Toledos: dias úteis, sábados e domingos.

A SMU informou que realiza revisões periódicas dos horários para avaliar a pontualidade das viagens e adequar a oferta às condições atuais do sistema, incluindo mudanças provocadas pelo crescimento urbano.

As alterações também consideram solicitações apresentadas pela população por meio do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário (GADC).

Os passageiros podem enviar sugestões e pedidos de alteração nos horários pelo telefone (32) 3690-7241, que recebe ligações e mensagens pelo WhatsApp.

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