A segunda-feira (31), começou chuvosa e fria em Juiz de Fora. Mas a previsão é que os termômetros registrem temperaturas mais altas com o passar das horas. É uma prévia da previsão do tempo para esta semana.

Quem mora na Zona da Mata ou no Campo das Vertentes vai enfrentar uma verdadeira montanha-russa térmica nesta semana. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo passa por uma virada drástica em poucas horas, indo do calor extremo a um frio atípico com pancadas de chuva.

FOTO: Vívia Lima - A segunda-feira começou chuvosa e fria em Juiz de Fora

O pico do abafamento acontece nesta terça-feira, quando os termômetros podem atingir impressionantes 36°C. O ar fica seco, com a umidade despencando para a casa dos 20% à tarde, o que exige atenção redobrada com a hidratação.

Porém, a virada chega entre a noite de terça(3) e a quarta-feira(4). Com a entrada de ventos do Sul, as temperaturas despencam e a quinta-feira registra o ápice do frio, com mínima de 9°C nas primeiras horas do dia e previsão de chuva.

Para fechar a semana, a instabilidade vai embora tão rápido quanto chegou. Na sexta-feira o tempo volta a abrir, o sol brilha forte e as máximas já alcançam calorosos 32°C à tarde, encerrando os dias úteis com mais uma grande oscilação no clima.

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