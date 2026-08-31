A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realiza, nesta terça-feira (1º), uma interligação de rede na Rua Victorio Castegliani, no bairro Santos Dumont, em Juiz de Fora. O serviço ocorrerá das 8h às 13h, próximo à entrada do Condomínio Via do Sol, e poderá provocar interrupções temporárias no fornecimento de água em parte dos bairros Santos Dumont, Marilândia, São Clemente, Nova Califórnia e Novo Horizonte.

Para a execução dos trabalhos, será necessário fechar registros de abastecimento na região. Segundo a Cesama, o fornecimento será retomado após a conclusão do serviço, com normalização gradativa do sistema até a noite desta terça-feira (1º).

A companhia orienta que os moradores mantenham os reservatórios abastecidos. Imóveis com caixa-d’água dimensionada para atender ao consumo por, no mínimo, 24 horas, conforme estabelece o artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 185/2022, não deverão sentir os efeitos da interrupção temporária.

Tags:

Abastecimento | Bairro | Bairros | Cesama | De | Rede